Jean-François Piège aminci de dizaines de kilos : Il dévoile son régime

Depuis quelque temps, Jean-François Piège, chef étoilé du Grand Restaurant à Paris et juré dans l'émission Top Chef sur M6, affiche une silhouette particulièrement amincie. Invité sur Europe 1 vendredi 27 octobre, l'homme de 47 ans a dévoilé comment il avait perdu "plusieurs dizaines de kilos".

"Je me suis fait aider par un acupuncteur qui est nutritionniste et m'a fait un régime. L'acupuncture permet de libérer les graisses plus rapidement et de débloquer les graisses qu'on doit perdre, pas celle que l'on doit garder", a-t-il tout d'abord déclaré. Un régime sans sucre qui a "ouvert des voies culinaires au cuistot". Il explique : "Quand j'ai vu ce que j'avais le droit de manger, je me suis dit qu'il y avait un problème. C'était cuisson vapeur ou l'eau. (...) Je ne ferai jamais de livre de régime car ce n'est pas mon métier. En revanche, je vais réfléchir à comment prendre du plaisir tout en mangeant plus sainement."

Si Jean-François Piège s'est fait aider, c'est pour plusieurs raisons. La première, son fils de 2 ans. "J'ai eu un déclic. Un jour, je suis allé jouer avec mon fils Antoine dans sa chambre et j'ai eu du mal à me relever. Je me suis que j'avais une responsabilité vis-à-vis de lui", raconte-t-il.

Bravo Jean-François !