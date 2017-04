John Cena et Nikki Bella : Le couple superstar fiancé sur le ring à WrestleMania

WrestleMania 33, édition 2017 de l'événement phare organisé chaque année par la fédération de catch WWE, aura tenu toutes ses promesses ! Avec, en prime, quelques grammes de douceur dans un monde de brutes : John Cena a demandé Nikki Bella en mariage sur le ring !

Le couple superstar a largement contribué à l'animation de la soirée, dimanche, 2 avril 2017, au Citrus Bowl d'Orlando (Floride). Associés dans un affrontement mixte à quatre, l'un des treize combats de la soirée, John Cena et Nikki Bella, moitié des irrésistibles Bella Twins avec sa jumelle Brie, ont célébré de la plus belle manière possible leur victoire (conclue par l'exécution en duo de la prise de finition signature de John, "You can't see me") aux dépens de The Miz et sa femme Maryse.

Le très populaire colosse (1m85, 114 kilos) de 39 ans originaire de Tampa Bay, l'un des plus grands champions de l'Histoire de la WWE et un acteur de plus en plus en vue (récemment dans Crazy Amy), a alors mis un genou à terre : "J'ai attendu tellement longtemps avant de te poser cette question... Veux-tu m'épouser ?", a-t-il demandé à Nikki Bella (Nicole Garcia-Colace de son vrai nom), 33 ans, qui partage sa vie depuis plusieurs années. Sa réponse s'est traduite en un beau baiser qui a fait chavirer les 75 245 spectateurs présents sur place. La WWE a par la suite confirmé officiellement ces fiançailles.