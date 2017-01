John Legend : Son nom mal orthographié, Chrissy Teigen le traite de "loser"

John Legend peut toujours compter sur sa femme, la pétillante Chrissy Teigen, pour obtenir des répliques cinglantes.

Dimanche 8 janvier à Los Angeles, le couple figurait parmi les stars à s'être déplacées au Beverly Hilton pour assister à la 74e édition des Golden Globes. Complices et très élégants, le chanteur de 38 ans et le mannequin de 31 ans (en robe Marechesa) ont brièvement foulé le tapis rouge avant de rejoindre leur table à laquelle ils ont retrouvé les membres du film La La Land (qui a battu tous les records en raflant sept prix), long métrage pour lequel John Legend cumule les casquettes d'acteur et de producteur délégué.

Sur place, le papa de la petite Luna a ainsi eu la surprise de voir que le carton qui indiquait où était sa place était mal orthographié. Au lieu de "John Legend" était en effet écrit "John Ledgend", une étourderie qui a beaucoup amusé Chrissy Teigen. Sur Twitter, la bombe américaine n'a pas hésité à se moquer de son époux en le traitant de "loser".