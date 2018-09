John Oliver papa : Un deuxième bébé accueilli dans le plus grand secret

John Oliver agrandit la famille. L'humoriste anglais et vedette du talk show Last Week Tonight with John Oliver a effectivement révélé que son épouse avait donné naissance à leur deuxième enfant. Une déclaration surprise, puisque la grossesse de Kate Norley n'avait jamais été annoncée.

C'est lors des Emmy Awards, lundi 17 septembre 2018 à Los Angeles, que John Oliver a confirmé l'heureux événement. L'animateur de 41 ans venait d'être récompensé pour son programme de télévision et admettait qu'il ignorait s'il trouverait de la place pour son (neuvième !) trophée. "On a un bébé de 3 mois à la maison, donc le plus loin possible du bébé", a-t-il lâché selon People. Le père de famille a précisé qu'il s'agissait d'un petit garçon mais s'est gardé de révéler le prénom.

En couple depuis 2008, date à laquelle ils s'étaient rencontrés lors d'une convention du parti républicain, John Oliver et Kate Norley (un ancienn médecin qui avait été dépêché sur le terrain lors de la guerre d'Irak) s'étaient mariés en 2011. Ils sont les parents d'un fils aîné (aujourd'hui âgé de 3 ans) dont le prénom est un secret tout aussi bien gardé. Un exploit à Hollywood !