John Stamos : Encore les fesses à l'air pour son anniversaire !

John Stamos (La Fête à la maison, Fuller House) aime particulièrement son corps et il le prouve régulièrement en photos. L'acteur américain a fêté ses 54 ans le 19 août et, pour l'occasion, il a posté une photo de lui dans le plus simple appareil.

Sur Instagram, le beau brun a tenu à remercier ses fans pour leurs voeux d'anniversaire et il leur a même fait un cadeau en postant un cliché de lui les fesses à l'air ! "54 ans et clean. Merci pour les mots d'anniversaire !", a-t-il commenté en légende. John Stamos faisait référence au fait qu'il ne boit plus et ne prend plus de drogues après avoir connu une sombre période notamment après la mort de sa maman. L'acteur avait déjà eu l'opportunité de dévoiler son très charmant postérieur...

John Stamos, que l'on a récemment vu dans Mariage à la grecque 2 ainsi que la deuxième saison de la série Scream Queens, a aussi joué dans un court-métrage intitulé Bloom.