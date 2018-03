John Travolta avec une coupe de cheveux ridicule, bien loin de Grease...

Qu'est-il arrivé à John Travolta ? L'iconique acteur de 64 ans est apparu avec un étrange look du côté de Birmingham, en Alabama, où il tourne son prochain film, Moose. Le 26 février 2018, la star hollywoodienne a été photographiée avec une coupe de cheveux qui a surpris son petit monde... et s'avère bien éloignée de la coiffure si mythique de Danny Zuko dans Grease.

John Travolta avait les cheveux en partie rasés sur les côtés et arborait une coiffure façon coupe mulet, doublée d'une teinture grise douteuse. Aperçu aux côtés de Fred Durst, le leader du groupe de punk-rock Limp Bizkit qui se mue ici en metteur en scène, Travolta tient le rôle principal de ce film qui raconte comme un fan de films (Travolta) suit partout son héros préféré (Devon Sawa, qu'on a pu voir dans Destination Finale et qui fut la voix d'Action Man) et va ruiner sa vie.

Voilà un rôle bien étrange et à contre-emploi pour John Travolta, que l'on a pu voir briller dans la peau de l'avocat Robert Shapiro dans la première saison d'American Crime Story consacrée à l'affaire O.J. Simpson. L'agenda de la star de Pulp Fiction et Volte/Face est chargé puisqu'on le verra dans la peau du truand John Gotti pour le biopic sobrement intitulé Gotti, mais aussi dans le film d'action Trading Paint avec Michael Madsen et le thriller Speed Kills, où il donnera la réplique à la belle Katheryn Winnick (Vikings).