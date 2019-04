Johnny Depp amoureux : sa nouvelle petite amie est une danseuse russe de 20 ans

La danseuse aurait déjà emménagé chez la star dans sa grande demeure sur Sunset Boulevard. Elle a également accompagné Johnny Depp lorsqu'il s'est rendu à Moscou au printemps 2018 pour y donner un concert avec son groupe The Hollywood Vampires. Elle aurait quitté la Russie pour les États-Unis il y a près de deux ans pour poursuivre sa carrière de danseuse : "Elle est très gentille et attentionnée. Elle est talentueuse, a ajouté la source. Je suis sûr que Johnny l'aide, mais elle fait son truc. Elle est très discrète. Elle va à son studio de danse depuis chez lui et revient. Je ne pense pas quelqu'un soit au courant qu'elle vit là (...). Elle n'est pas là pour l'argent. Elle a les pieds sur terre et c'est pour ça qu'il l'aime autant." Le couple envisagerait déjà de se marier.