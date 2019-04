Johnny Depp : Sa carrière menacée après les nouvelles accusations d'Amber Heard

Les ex-amants n'en finissent plus de se faire la guerre. Même si leur divorce a été finalisé en 2017, Johnny Depp et Amber Heard continuent de s'affronter par avocats et communiqués interposés depuis que l'acteur de 55 ans a entamé un procès pour diffamation de 50 millions de dollars contre son ex-femme, qui l'accuse de violences domestiques. Le 12 avril 2019, l'actrice de 32 ans a publié des photos inédites censées prouver la culpabilité de la star de Pirates des Caraïbes et a raconté en détails plusieurs agressions dont elle aurait été victime dans l'intimité.

Les clichés publiés par le Daily Mail montrent un des appartements de Los Angeles qu'Amber Heard utilisait comme dressing mis à sac. Son mari d'alors aurait saccagé les lieux en mars 2015, un mois après leur mariage sur une île privée des Bahamas. Dans les documents officiels remis à la justice, l'actrice d'Aquaman et nouvelle compagne du réalisateur Andy Muschietti explique que Johnny Depp "devient une personne complètement différente" sous l'influence de stupéfiants, au point qu'elle le surnomme "le monstre".