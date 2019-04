Amber Heard : Baiser fougueux et nouvelle apparition avec son nouveau chéri

Ça continue entre Amber Heard et Andy Muschietti ! L'ex-femme de Johnny Depp – avec qui elle est toujours en guerre médiatique et judiciaire – et le réalisateur de Ça, adaptation du célèbre roman de Stephen King qui a rapporté plus de 700 millions de dollars dans le monde, ont été remarqués le 30 mars 2019 à Los Angeles. Ils se sont rendus, ensemble et en tenue décontractée, chez des amis. S'ils n'ont pas confirmé officiellement être en couple, les photos de leur baiser fougueux datant du 13 mars, visibles ci-dessus dans notre diaporama, laissent peu place au doute.

Ces clichés prouvent que les choses sont manifestement terminées entre l'héroïne d'Aquaman et le marchand d'art Vito Schnabel, qui avaient commencé à se fréquenter en mai dernier, après que la belle avait rompu avec l'homme d'affaires Elon Musk. La dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était au mois de janvier, à Saint-Moritz en Suisse – où Vito, ex notoire de Demi Moore et Heidi Klum – possède une galerie.

Andy Muschietti est actuellement en post-production de la suite de Ça, Chapitre 2. Il a réuni un beau casting pour le deuxième opus, avec entre autres Jessica Chastain, James McAvoy, Xavier Dolan et bien sûr Bill Skarsgård. La sortie de ce long métrage est prévue pour le mois de septembre 2019, le cinéaste foulera-t-il le tapis rouge de l'avant-première en compagnie de l'actrice texane ? Affaire à suivre...