Amber Heard et son ex Elon Musk : "Nous avons eu une belle relation"

Ce fut une histoire d'amour ratée, mais elle ne s'est pas fini avec autant de fracas que son divorce houleux avec Johnny Depp. Amber Heard et Elon Musk ont été en couple pendant quelques mois – l'entrepreneur avait officialisé leur idylle en avril 2017 – avant de se séparer en août 2017. Depuis, les deux ex-tourtereaux sont restés en bons termes (il a même un moment été question de former à nouveau un couple).

C'est ce qu'Amber Heard détaille de manière très frontale au Hollywood Reporter. "Elon et moi avons eu une belle relation et nous avons une belle amitié maintenant, fondée sur des valeurs communes", a expliqué l'actrice d'Aquaman avant de confier qu'ils avaient tous deux été attirés l'un par l'autre pour leur "curiosité intellectuelle, des idées et de la conversation, et un amour commun pour la science". "On a noué des liens sur des choses qui me parlent de l'intérieur", assure la jolie Texane de 32 ans, qui dit avoir "tellement de respect pour lui".

Amber Heard a fait ces confidences en revenant sur les grandes histoires de coeur de sa vie. "J'ai eu une vie géniale, et j'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires qui sont entrés dans ma vie. Même ceux avec qui cela a été moins facile ou moins traditionnel ont été importants pour faire de moi la femme que je suis aujourd'hui", déclare-t-elle, faisant sûrement écho à l'épisode Johnny Depp et les accusations de violences conjugales qu'elle a faites à l'encontre de l'ex-star de Pirates des Caraïbes. L'actrice admet être attirée par des personnes qui ne lui font pas que du bien, elle ne désespère un jour de trouver quelqu'un de "vraiment sain". C'est tout ce qu'on lui souhaite !