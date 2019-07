Johnny Depp assigne James Franco dans sa guerre contre Amber Heard

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Johnny Depp à son ex-femme, Amber Heard. Le 2 juillet 2019, le site américain The Blast a publié une vidéosurveillance datant du 22 mai 2016 et qui montre l'actrice dans l'ascenseur de l'immeuble qu'elle partageait alors avec son mari à Los Angeles. A ses côtés se trouve James Franco, résident présumé du même immeuble, qui tente de passer inaperçu devant les caméras.

Tout l'intérêt de cette vidéo réside dans le fait qu'elle a été filmée au lendemain de la violente dispute qui a éclaté entre la star de Pirates des Caraïbes et sa femme. Deux jours plus tard, le 23 mai, celle-ci déposait une demande de divorce et d'injonction d'éloignement temporaire à l'encontre de son époux en affirmant avoir été agressée physiquement et verbalement.

L'équipe juridique de Johnny Depp, qui poursuit son ex-femme pour diffamation depuis mars dernier, a envoyé une assignation à James Franco, qu'elle considère comme témoin au même titre qu'Elon Musk, milliardaire qu'Amber Heard a fréquenté peu de temps après, toujours en 2016. L'idée étant de voir si l'acteur de 127 Heures soutiendra ou non la version de son amie : "Nous avons la preuve qu'ils ont vu le visage d'Amber Heard dans les jours et nuits entre le 21 mai, lorsqu'elle affirme avoir été frappée au visage avec M. Depp, et le moment où elle s'est rendue au tribunal avec des "bleus" peints pour obtenir une injonction d'éloignement temporaire le 27 mai", a affirmé l'avocat de l'acteur.

Dans une déposition de Johnny Depp consultée par The Blast en mai dernier, le père de Lily-Rose Depp clamait une nouvelle fois son innocence : "J'ai ardemment nié les allégations de Mme Heard depuis mai 2016, date à laquelle elle est allée au tribunal pour obtenir une injonction d'éloignement temporaire avec des bleus peints sur le corps, alors que des témoins et des images de surveillance ont montré qu'elle n'en avait pas la semaine précédente, avait alors témoigné la star de 55 ans. Je continuerai de nier ces accusations jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai jamais été violent avec Mme Heard, ni avec d'autres femmes."