Johnny et Laeticia, David et Victoria : Les couples les plus solides du show-biz

Ils sont acteurs ou chanteurs, jouissent d'une forte popularité auprès du grand public et continuent de fasciner pour leur histoire d'amour qui s'inscrit dans le temps.

En 2016, l'un des couples hollywoodiens les plus mythiques a implosé sans crier gare : il s'agit d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Désormais engagés dans une féroce bataille pour se partager la garde de leurs six enfants, les deux acteurs ont mis un terme à leur histoire après onze ans de relation et deux petites années de mariage. Si on ne peut désormais plus les compter parmi les couples qui durent, d'autres en revanche nous font toujours autant rêver.

Entre eux, ce n'est pas (que) du cinéma

Ils se sont rencontrés sur les plateaux de studio et ne se sont plus quittés depuis... C'est le cas de Julia Roberts et du cameraman Daniel Moder, qui ont vécu le véritable coup de foudre en 2000 sur le tournage du film The Mexican (dans lequel, justement, la star américaine donnait la réplique à son ami Brad Pitt). Mariés deux ans plus tard, l'actrice et son compagnon ont eu trois enfants ensemble : les jumeaux Hazel et Phinnaeus (nés en 2004) et le petit Henry (né en 2007). Malgré plusieurs rumeurs de divorce, le duo se montre toujours aussi soudé. S'ils ne s'affichent que très rarement aux événements officiels, Julia Roberts et Daniel Moder sont régulièrement photographiés lors de sorties familiales aux abords de leur propriété située à Malibu. Pour vivre heureux, vivons cachés ?

On peut également citer Javier Bardem et Penélope Cruz, tombés l'un pour l'autre sur le tournage de Vicky, Christina, Barcelona en 2007. Si le film de Woody Allen a permis de sceller leur amour, les deux artistes espagnols se connaissaient déjà très bien puisqu'ils avaient collaborés ensemble au tout début de leur carrière, en 1992, dans Jambon, jambon.

Et aussi : Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. (rencontrés en 1997 grâce au film Souviens-toi... l'été dernier, bien qu'ils aient débuté leur relation en 2000), deux tourtereaux qui semblent heureux comme au premier jour.

Le temps passe, la flamme est toujours aussi vive

On compte aussi les couples mythiques qui traversent les décennies sans que leur amour ne prenne une seule ride, à l'instar de Johnny et Laeticia Hallyday, mariés depuis 1996. Ensemble depuis trente-trois ans, Kurt Russell et Goldie Hawn ne sont quant à eux jamais passés devant le maire et n'y tiennent pas, affirmant que c'est justement là que se trouve le secret de longévité de leur couple. "Le mariage est un arrangement financier. (...) Nous avons tous les deux été mariés avant, à d'autres personnes, et ça n'a pas marché. Pourquoi recommencer ?", avait déclaré l'actrice de 71 ans sur un plateau de télévision en 2015.

Icône incontournable à Hollywood, Meryl Streep jouit également d'un bel équilibre dans sa vie de couple. Depuis près de trente ans, elle partage la vie du sculpteur Don Gummer, qu'elle avait épousé en 1978.

Plus jeunes mais tout aussi amoureux, on compte David et Victoria Beckham (mariés depuis 1999), Will et Jada Smith (1997), Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg (en couple depuis 1991), Sting et Trudie (mariés en 1992), Elton John et David Furnish (en couple depuis 1993) ou encore Tom Hanks et Rita Wilson (depuis 1988).

S.L.