Johnny Hallyday avant sa mort : Face caméra pour délivrer un message fort...

La Foire du Trône ouvre ses portes le 30 mars prochain sur la Pelouse de Reuilly à Paris, une 1061e édition qu'aurait dû parrainer Johnny Hallyday. Atteint par un cancer du poumon qui lui avait été diagnostiqué à l'automne 2016, qu'il avait choisi d'officialiser, sans alarmer, en mars 2017, le rockeur préféré des Français avait accepté de prêter son image pour une cause qui lui tenait tout particulièrement à coeur.

Ainsi, dans le jardin de sa vaste propriété de Marnes-la-Coquette le 12 juillet 2017, Johnny Hallyday avait appelé ses fans à participer à la grande soirée d'ouverture de la Foire du Trône organisée au profit de l'Institut international de cancérologie de Paris, et plus particuliérement pour l'institut Rafaël, maison de l'après-cancer. "C'est une association qui me tient à coeur", avait-il alors soutenu, un message encore plus lourd de sens près de quatre mois après la mort du Taulier.

Au moment de l'enregistrement de ce message vidéo, Johnny Hallyday était déjà engagé dans un rude combat contre la maladie. Le soutien de sa communauté de fans lui paraissait alors essentiel dans sa noble démarche : "Venez nombreux car tous les bénéfices de cette soirée permettront de financer l'institut Rafael et une future maison du cancer et de l'après-cancer, pour plus d'excellence et d'humanité dans la prise en charge des malades, jusque dans la guérison et leur retour à la vie quotidienne. Je compte sur vous."

Les fonds de cette soirée iront bien à l'institut Rafael, qui lutte contre le cancer. Un hommage sera rendu au Taulier tout au long de la journée du 1er avril.