Johnny Hallyday : Comment Jade et Joy ont préparé l'hommage à leur père

Lundi 26 novembre 2018, C8 diffusait un documentaire inédit et exceptionnel de Laurence Ferrari, intitulé Johnny, un an déjà : une journée particulière. Ce film d'une heure revient sur la journée du 9 décembre 2017, celle de l'hommage populaire à la Madeleine, avec ceux qui, comme Hélène Darroze, meilleure amie de Laeticia Hallyday, l'ont vécue de l'intérieur.

Dans ce documentaire, Hélène Darroze et Jean Reno, particulièrement ému de revenir sur ces événements, racontent comment les fillettes Hallyday, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), ont tenu à participer. La cheffe et l'acteur sont très proches des petites : Hélène est d'ailleurs la marraine de Joy et Jean, le parrain de Jade. Après les hommages des écrivains et amis de Johnny Hallyday, Philippe Labro et Daniel Rondeau, ce fut à Jean Reno de prendre la parole avec un poème de Prévert au nom des filles. Un moment bouleversant.

"Ça c'est très fort aussi", commente Hélène Darroze. C'est elle qui a proposé cette Chanson des escargots qui vont à l'enterrement et que Jade et Joy ont beaucoup aimée. Jean Reno se souvient : "J'étais chez [Johnny], la veille. J'étais assis dans le salon. Elles sont venues me voir et elles m'ont demandé si je pouvais dire ça. Je me suis dit, waouh, est-ce que je vais pouvoir le dire ? Je dis bien sûr, on ne va pas dire non, je vais le faire. C'était mon devoir. Je me suis dit : 'Écoute, tu vas le dire ce poème, tu vas le dire très simplement. Tu ne vas pas le jouer.'"

Waouh, est-ce que je vais pouvoir le dire ?

"A l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont (...) Les histoires de cercueils, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs. Les couleurs de la vie (...) Ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux", écrit Prévert. Jean Reno est bouleversé quand il récite ce poème, mais il parvient, malgré la tristesse, à garder comme une innocence dans la voix, magnifique à entendre. L'acteur a vraiment parlé pour Jade et Joy. Quand il les rejoint sur le banc, au premier rang de l'église de la Madeleine, Jean Reno, éreinté par le chagrin, tapote gentiment le genou de Joy tandis que Laeticia lui caresse le bras en guise de remerciement. Devoir accompli.

La cérémonie se poursuit avec la prise de parole bouleversante de Line Renaud et la musique des musiciens de Johnny Hallyday autour du cercueil blanc. Toute l'église applaudissait en rythme. Du jamais vu.