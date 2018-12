Johnny Hallyday, mort il y a un an : Le tendre message de David, son fils

C'est une semaine que l'on imagine particulière pour le fils aîné de David Hallyday et Sylvie Vartan. C'est celle du premier anniversaire de la mort de son père mais aussi celle de la sortie d'un album qui fait grand bruit : J'ai quelque chose à vous dire sera vendredi 7 décembre dans les bacs. Il contient la chanson Ma dernière lettre, hommage à Johnny Hallyday dont le clip a été réalisé par Laura Smet, mais aussi l'explosif Éternel.

Dans ce single, dont le clip vient de sortir, David Hallyday s'en prend frontalement à sa belle-mère, Laeticia Hallyday. Cette chanson raconte ce qu'il a ressenti en se trouvant dans l'impossibilité de dire au revoir à son père. Récemment dans Le Parisien, le chanteur de 52 ans avouait : "C'est très explicite, très clair ce que je raconte. J'avais besoin de sortir ce dernier jour que j'ai vécu, horrible, que Laura a vécu aussi, ainsi que ma famille, à Marnes-la-Coquette. Il fallait que je remette les choses à leur place et montrer ce que j'ai vécu. J'y vais fort parce que c'est très fort. Ces moments ont été très difficiles. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas retourner en arrière. Mais il fallait que ça sorte. Et comme je l'ai toujours fait depuis que je chante, j'exprime mes émotions dans ma musique. Au-delà de mon vécu, cette chanson est un message universel auquel tout le monde peut s'identifier : on a beau vouloir nous éloigner, on ne peut pas enlever l'amour, détruire l'amour. Ce n'est pas un roman, mais ce n'est surtout pas une vengeance. C'est avant tout une grande histoire d'amour avec mon père."