David Hallyday : Bouleversant dans son nouveau clip, un hommage fort à Johnny

Le nouveau clip de David Hallyday est sorti. Ce mardi 13 novembre 2018, le chanteur de 52 ans a finalement dévoilé la vidéo de son morceau Ma dernière lettre (premier extrait de son prochain album à paraître en décembre, J'ai quelque chose à vous dire), un hommage dédié à son père disparu, Johnny Hallyday.

Réalisé par sa demi-soeur Laura Smet, le petit film met en scène l'interprète dans les rues de Paris mais également en pleine forêt, où il rencontre un loup aux yeux bleus perçants, l'incarnation du Taulier. Bouleversant dans ce clip, David Hallyday s'y illustre avec charme et naturel, ému aux larmes pour chanter ce qui représente un courrier imaginaire adressé par un père à son fils. D'autres symboles imaginés par Laura Smet se cachent dans la vidéo, comme à la toute fin du clip lorsque l'ombre du chanteur apparaît agrémentée d'ailes angéliques.

Au Parisien, David Hallyday avait confié lundi qu'il avait "entièrement fait confiance" à sa petite soeur pour la réalisation de ce film pas comme les autres. "On a voulu ce clip rempli de symboles et d'amour. Les gens qui disparaissent nous accompagnent après la mort. Ce loup aux yeux bleus, c'est évidemment mon père. Il avait un côté animal, comme tout le monde dans la famille. On s'apprivoise au jour le jour, c'est ce qui fait la magie de notre relation. On ne s'est jamais reposés sur nos acquis, on a beaucoup ri, pleuré, on s'est disputés, on n'était pas toujours d'accord, mais comme dans toutes les familles", avait-il glissé.

Le clip de Ma dernière lettre sort alors que la presse vient de révéler que David Hallyday et Laura Smet ont assigné les maisons de disque de Johnny Hallyday pour geler 75% des royalties, à savoir le pourcentage des revenus liés aux ventes des disques versés à l'artiste. Depuis la mort du Taulier, la ventes de ses disques, dont celles énormes du dernier opus Mon pays c'est l'amour, reviennent à sa veuve Laeticia.