David Hallyday et Laura Smet soudés dans le deuil : "On a ri et pleuré ensemble"

David Hallyday est de retour. Deux ans après son album Le Temps d'une vie, le chanteur de 52 ans publie aujourd'hui Ma dernière lettre, chanson hommage qu'il a écrite pour son père Johnny Hallyday et qui est le premier extrait de son nouvel opus à paraître le 7 décembre prochain, J'ai quelque chose à vous dire.

Lundi 12 novembre 2018, le clip de cette chanson inédite qu'il a révélée samedi soir sur la scène des NRJ Music Awards sera mis en ligne. La vidéo a été filmée par sa soeur Laura Smet, qui a fait ses débuts de réalisatrice au cinéma cette année et qui était déjà passée derrière la caméra en 2015 pour le clip To Let Myself Go de The Avener.

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, David Hallyday a évoqué sa collaboration avec sa petite soeur. "Elle était la seule à pouvoir comprendre ce que je voulais faire. On a vécu les mêmes choses, on a ri et pleuré ensemble, c'était une lourde tâche pour elle, car c'est une carte de visite très importante pour moi. La chanson et l'album, je pense, vont être un grand marqueur dans ma vie personnelle et artistique", a-t-il déclaré.

Mon père avait un côté animal, comme tout le monde dans la famille

Dans le clip de Ma dernière lettre, qui est "un courrier imaginaire adressé par un père à son fils", plusieurs images symboliques sur Johnny Hallyday ont été glissées, toutes choisies par Laura Smet. Un loup y fait également son apparition. "Elle en a caché beaucoup, qu'on découvre au fil des visionnages... C'est elle qui a tout imaginé, je lui ai fait entièrement confiance. On a voulu ce clip rempli de symboles et d'amour. Les gens qui disparaissent nous accompagnent après la mort. Ce loup aux yeux bleus, c'est évidemment mon père. Il avait un côté animal, comme tout le monde dans la famille. On s'apprivoise au jour le jour, c'est ce qui fait la magie de notre relation. On ne s'est jamais reposés sur nos acquis, on a beaucoup ri, pleuré, on s'est disputés, on n'était pas toujours d'accord, mais comme dans toutes les familles", a-t-il ajouté.

Alors que la bataille pour l'héritage fait rage depuis plusieurs mois, David Hallyday assure qu'il n'a eu qu'une relation "d'amour et de respect" avec son célèbre père. "On a eu une relation magnifique tous les deux. Parfois compliquée, certes, mais ça, il n'en était pas responsable et nous non plus. On a fait de notre mieux, tous, mais une chose est sûre, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour et de respect entre nous. Ce clip est le témoin de ce que c'était vraiment", a-t-il conclu.