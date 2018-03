Johnny Hallyday : Un de ses proches fâché à cause du père de Laeticia...

L'affaire du testament de Johnny Hallyday suscite les passions, coupant la France entre ceux qui soutiennent sa veuve Laeticia Hallyday, mère de ses deux dernières filles Jade et Joy, et ceux qui supportent le duo formé par les deux aînés du Taulier, Laura Smet et David Hallyday, qui s'estiment "deshérités". Dans le cadre de ce tourbillon médiatique, C8 a diffusé le documentaire Héritage de Johnny – La Guerre des clans le 21 mars, film passionnant suivi d'un débat animé par Julien Courbet. Adeline Blondieau, sa deuxième épouse, s'y livre, ainsi que de nombreux autres proches, tels que Gilles Lhote. Le journaliste revient notamment sur sa brouille avec le chanteur décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier.

En évoquant l'entourage de Johnny Hallyday qui a été sensiblement modifié après l'hospitalisation de la star en 2009, Gilles Lhote revient sur le conflit qui l'a opposé à son ami : "L'exécuteur, ce n'était pas Laeticia, c'était André [son père, NDLR]. C'est lui qui a fait le ménage. Moi, je me suis fâché sept ans avec Johnny par l'intermédiaire d'André. On en est venu aux mains au Stade de France en 1998. Je suis parti de mon propre chef. Je n'ai retrouvé Johnny que huit ans plus tard à Los Angeles. On s'est fâché à cause du père de Laeticia parce que j'avais appelé Johnny le fameux soir où il pleuvait [la pluie était si forte que le concert avait dû être annulé]. Camus [son producteur de l'époque] est monté sur scène et il a dit la mort dans l'âme devant la salle de presse que le concert était annulé... Et j'ai téléphoné à Johnny pour lui dire : 'Écoute, tu aurais pu monter sur scène le dire toi-même.'"

Le père de Laeticia, André Boudou, est un ancien rugbyman et homme d'affaires à la réputation controversée. Sa place au sein de l'entourage de Johnny Hallyday à l'époque demeure complexe. Il avait fait des affaires avec le chanteur, mais les choses ne s'étaient pas bien passées, indiquait Libération : Johnny l'évince de son entourage, tout en gardant auprès de lui la mère divorcée de sa nouvelle épouse, Fabienne Thibault, le frère Grégory, tombé amoureux de la nounou de Jade et Joy, et surtout la grand-mère Elyette, surnommée "Mamie Rock" par Johnny. Sur C8, on découvre la lettre que Johnny lui a écrite en 1997 et dans laquelle il le remerciait de lui avoir sauvé la vie, tout en lui disant qu'il s'était "immiscé" dans sa vie...