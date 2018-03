Mamie Rock séparée de Laeticia, Jade et Joy : En France pour se faire soigner...

Elyette Boudou a pris l'habitude de suivre Laeticia Hallyday partout où elle va, de Los Angeles à Saint-Barthélemy en passant par Paris. Mais impossible de séjourner en Californie ces derniers temps, son état de santé nécessite qu'elle réside chez elle, à Marseillan, dans l'Hérault.

Soutien infaillible de Laeticia Hallyday, celle que l'on surnomme Mamie Rock exprime sa peine d'être séparée de sa petite-fille et de ses arrières petites-filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) dans l'interview inattendue qu'elle accorde à Midi libre ce mercredi 21 mars. "Ma petite-fille, c'est ma priorité. Et les petites aussi, les petitounes, elles me manquent énormément. Mais je suis revenue en France pour des soins, je n'ai pas encore fini, je dois passer encore des examens. Là-bas, en Amérique, c'est des prix...", confie-t-elle. De quoi faire taire ceux qui accusent la grand-mère de Laeticia de profiter de l'argent de Johnny Hallyday après sa mort. Mamie Rock s'est d'ailleurs vigoureusement défendue dans les colonnes de Midi Libre. "Je n'ai jamais encaissé vingt sous !", soutient Elyette Boudou, qui martèle que le Taulier décédé en décembre dernier d'un cancer du poumon qui s'est généralisé lui a lui-même demandé d'assurer la gestion de ses sociétés françaises.

Malgré les nombreuses critiques auxquelles elle doit faire face, Elyette Boudou se sent sereine dans le Sud de la France, où les habitants de Marseillan lui témoignent une ferveur inespérée. "Je me sens très soutenue dans le village. Je suis très très très soutenue, mieux ça se peut pas !", se félicite Mamie Rock.

