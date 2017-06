Jonah Hill métamorphosé : L'acteur de "21 Jump Street" a complètement fondu !

Il est littéralement transformé ! Héros bedonnant et terriblement attachant de SuperGrave (2007), Jonah Hill a bien changé depuis ses grands débuts hollywoodiens il y a dix ans. Durant cette décennie, on le reconnaissait à ce physique atypique si on se cantonne aux codes de l'industrie, que ce soit dans Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, 21 Jump Street au côté de Channing Tatum ou encore Le Stratège face à Brad Pitt.

Aujourd'hui, oubliez cette morphologie qui était la sienne, Jonah Hill a complètement fondu ! Une métamorphose qu'il avait entamée il y a plusieurs années avant de reprendre quelques kilos pour le film War Dogs. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre physique qu'arbore l'acteur âgé de 33 ans. Croisé le 24 juin à la sortie du restaurant Craig à Los Angeles, le comédien est apparu très affiné avec une barbe de quelques jours. Le 17 juin, il avait été photographié à la sortie de son cours de gym, dans un débardeur laissant entrevoir des bras musclés.

Jonah Hill va-t-il imiter Chris Pratt, son partenaire dans Le Stratège qui a un jour pesé jusqu'à 136 kilos avant de tout perdre et de devenir une belle montagne de muscles – et accessoirement un sex symbol ? Reste que Jonah Hill, que l'on retrouvera bientôt dans Don't Worry, He Won't Get Far on Foot au côté de Joaquin Phoenix, et son statut de mec sexy amusent la Toile et font le buzz...