Jonas Ben Ahmed (Plus belle la vie) : Aux yeux de la loi, il reste "une femme"

Dans les prochaines semaines, les fidèles de Plus belle la vie (France 3) découvriront Dimitri, personnage transgenre qui accompagnera Clara Bommel (Enola Righi), une adolescente de 15 ans qui découvre sa transidentité. Jonas Ben Ahmed, la nouvelle recrue de la série, s'est livré sur le plateau de Quotidien (TMC), mercredi 7 mars 2018.

Alors qu'il ne fera officiellement son arrivée à l'écran que fin mars, le jeune comédien est le premier acteur trans à intégrer le casting d'un feuilleton grand public. Responsable d'une association locale, son personnage Dimitri aidera Clara à être Antoine. "Ça fait du bien de voir que des gens s'intéressent au sujet et veulent en parler simplement, naturellement, sans fioritures, sans exagérer les traits, sans caricature. Ils m'ont même écouté, lance Jonas Ben Ahmed. Je me suis rendu compte en revoyant le script qu'ils avaient pris en compte ce que je leur avais apporté sur le monde transgenre." En arrêt maladie après les "nombreuses opérations" subies dans le cadre de sa réassignation sexuelle, le comédien a saisi sa chance en répondant à une annonce partagée sur Facebook.

S'il est aujourd'hui bien dans sa peau, Jonas Ben Ahmed n'est toujours pas officiellement reconnu comme un homme : "Ça fait un moment que dans ma tête je râle, je ronchonne de mon côté en me disant que j'en ai marre d'avoir des problèmes dans les administrations car aujourd'hui je n'ai pas encore changé de papiers. Donc quand je vais en mairie, quand je me fais contrôler dans les transports...", lance-t-il. Et de s'expliquer davantage sur la procédure : "C'est long, c'est dur. Et juridiquement, ça prend beaucoup de temps à un monter un dossier."

Bien qu'il ne soit plus nécessaire, depuis le 1er avril 2017, de justifier de traitements médicaux ou d'une opération chirurgicale pour obtenir un changement de sexe à l'état civil, "malheureusement les choses ne sont pas encore aussi simples que ça", déplore Jonas Ben Ahmed.