Jonas Pessalli : Mort du footballeur d'Angers à 26 ans, papa de trois enfants

Rentré au Brésil en en janvier dernier, membre de l'équipe de Parana, Jonas Pessalli était connu du public français. Le jeune sportif décédé tragiquement avait porté les couleurs d'Angers de 2012 à 2016 au poste de milieu de terrain. Ému d'apprendre la disparition de son ancien joueur, le club angevin lui a rendu hommage sur sa page Facebook et dans un communiqué intitulé Adeus Jonas... "Angers SCO a appris ce lundi, avec une très grande tristesse, la disparition tragique de l'un de ses anciens joueurs, Jonas Pessalli. Le club adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches dans cette douloureuse épreuve et gardera de Jonas ce sourire et cette joie de vivre qui le définissaient si bien", a-t-il été posté sur la page officielle du club.

"Jonas était un homme attachant, d'une extrême gentillesse et était arrivé en juillet 2012, en prêt, avant de signer pour trois saisons en faveur du SCO. Saïd Chabane, Olivier Pickeu, Stéphane Moulin, le club et ses supporters présentent leurs plus sincères condoléances à la femme de Jonas, à ses trois enfants et à ses proches dans cette douloureuse épreuve. Le SCO envoie aujourd'hui une pensée très émue depuis la France, en direction du Brésil, et gardera de Jonas ce sourire et cette joie de vivre qui le définissaient si bien", tel est l'hommage rendu dans le communiqué.