Jordan Gavaris : L'acteur d'Orphan Black fait son coming out

Jordan Gavaris, qui incarne le personnage de Felix Dawkins dans la série de science-fiction Orphan Black, a annoncé son homosexualité lors d'une interview pour Vulture. Le comédien canadien de 27 ans n'en avait jamais parlé avant pour une raison toute bête...

Alors que dans la série il joue un personnage homosexuel, Jordan Gavaris a été interrogé sur sa propre orientation sexuelle. Il a répondu le plus simplement du monde : "Oh, je suis gay." Il ne l'avait jamais dit avant de manière publique. "Personne ne me l'avait jamais demandé. On ne m'a jamais posé la question. (...) Voici où j'en suis en termes de coming out public. Quand j'ai commencé la série, j'avais cette position : j'estimais que ça ne devait pas avoir d'importance. Et j'y crois. J'espère qu'un jour, le monde arrivera à devenir un endroit où on n'aura plus besoin de politiser sa sexualité comme une personne peut avoir besoin de le faire avec sa race", a-t-il relaté.

Jordan Gavaris a aussi émis un souhait pour les homosexuels. "Je voudrais que plus personne ne soit effrayé à l'idée de faire son coming out. Mais aussi que les gens n'aient plus le besoin obsessionnel de savoir si untel ou untel est gay. On vivrait alors dans un monde incroyable, où les gens ne ressentiraient pas le besoin de se protéger et où les autres n'auraient pas besoin de lancer une inquisition", a-t-il ajouté.

Thomas Montet