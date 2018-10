Joseph Choupin, le cofondateur de Stade 2, est mort

Joseph Choupin, ancienne voix du sport de l'ORTF et cofondateur de Stade 2 (France 2) en 1975, s'est éteint à l'âge de 92 ans.

Lundi 29 octobre 2018, dans l'émission Tout le sport sur France 3, le journaliste sportif Alain Vernon a rendu hommage à ce pilier disparu du commentaire sportif. "Un homme bienveillant et un grand serviteur du Service public", a-t-il insisté. Dans sa vie professionnelle, cet ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale a été photographe à Paris Match avant de se diriger vers le journalisme sportif, et plus précisément pour le basket et le ski, dans les années 60. C'est en 1975 qu'il crée Stade 2 avec la complicité de Robert Chapatte et de Roger Couderc.

Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, a tweeté ce 30 octobre après l'annonce de cette disparition : "Hommage à Jo Choupin, pionnier du sport à la télévision. Pensées à sa famille et à son fils Christian qui perpétue cette passion pour le sport sur France Télévisions."

En effet, son fils Christian, lui aussi amoureux du sport, est journaliste à France Télévisions et est spécialisé dans les sports mécaniques.

Toutes nos pensées vont vers les proches de Joseph Choupin.