Joseph Gordon-Levitt : L'acteur d'Inception et Snowden papa pour la seconde fois

Et de deux ! Selon les informations du magazine People, Joseph Gordon-Levitt et son épouse, la discrète Tasha McCauley, sont devenus les parents comblés d'un deuxième petit garçon. D'après nos confrères, le bébé a pointé le bout de son nez il y a déjà quelques semaines puisqu'il est né au mois de juin. Tout comme son grand frère, qui célèbrera ses 2 ans le mois prochain, son prénom n'a pas été divulgué et devrait rester secret.

Réputé pour protéger férocement sa vie privée, l'acteur de 36 ans avait épousé sa compagne en décembre 2014 lors d'une cérémonie intime. Joseph Gordon-Levitt et Tasha McCauley, une experte en robotique qui travaille pour la société Geo Sims Sytems et qui est également une femme d'affaires accomplie ayant fondé la société Fellow Robots, avaient été aperçus à la sortie d'un café de Beverly Hills le 3 mai dernier, complices et amoureux. C'est d'ailleurs suite à cette apparition que la seconde grossesse du couple avait été révélée par le site E! News, lequel n'avait pas manqué de remarquer le baby bump de la future maman.

Connu du grand public pour ses rôles au cinéma dans les films (500) jours ensemble, Inception, The Dark Knight Rises et plus récemment Snowden, Joseph Gordon-Levitt avait justifié sa volonté de préserver l'anonymat de son premier enfant lors de son passage dans l'émission Live! With Kelly and Michael en 2015. "Etre une personnalité publique est génial, cela me permet de faire ce qu'on aime, jouer dans des films, mais c'est un choix que j'ai fait. (...) Mon fils n'a pas fait ce choix et je veux qu'il décide ce qu'il souhaite faire une fois qu'il sera plus grand, quand il pourra réfléchir à cette question et à ses conséquences. Donc pour le moment, je suis un père très protecteur et je veux protéger sa vie privée", avait-il déclaré à l'époque.