Joséphine de La Baume et Mark Ronson divorcent !

L'actrice et mannequin française Joséphine de La Baume (32 ans) et le DJ/producteur britannique Mark Ronson (41 ans) se séparent. La belle rouquine notamment vue dans Johnny English, le retour ou Quai d'Orsay a demandé le divorce en citant des différends irréconciliables, selon E! News. La date de séparation remonte quant à elle au 21 avril, de quoi expliquer les apparitions récentes de la belle en solo – notamment lors de la première américaine du Roi Arthur.

Joséphine de La Baume met ainsi fin à un mariage qui aura duré plus de cinq ans. En septembre 2011, les deux tourtereaux s'étaient dit oui devant familles et amis proches dans une sublime villa d'Aix-en-Provence. Modeuse et aussi musicienne avec son groupe Singtank, Joséphine de La Baume a été l'une des it-girls de la scène fashion française, formant avec Mark Ronson – l'homme qui est derrière des titres tels que Valerie d'Amy Winehouse ou Uptown Funk de Bruno Mars – l'incarnation de l'aristocratie du cool et du branché. "C'est vrai qu'en amour, il est plus facile d'être avec quelqu'un qui a le même genre de vie que toi, ce qui est le cas pour moi. Au début, je trouvais ça assez compliqué puis, au bout d'un moment, tu te demandes si ça ne serait pas ça, le charme d'une histoire. Ça garde un aspect très romantique. Après, on croit souvent que je suis sereine, parce que j'ai un truc assez lascif", confiait-elle à Antidote il y a deux ans.