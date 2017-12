Josh Homme frappe une photographe en concert : vidéo choc et regrets poignants

Josh Homme, qui avait fait scandale il y a une dizaine d'années en insultant un festivalier à Oslo, a réagi dès le lendemain via les réseaux sociaux de son groupe. "Hier soir, j'ai cogné dans divers éclairages et équipements sur scène. Aujourd'hui, on a porté à ma connaissance que cela incluait aussi un appareil photo tenu par la photographe Chelsea Laurent. Ce n'était pas intentionnel et je suis vraiment désolé. Je ne ferais jamais de mal intentionnellement à quiconque travaille ou assiste à l'un de nos concerts et j'espère que Chelsea acceptera mes sincères excuses", a-t-il déclaré, expliquant qu'il était "en état de transe" pendant la représentation. Effectivement... D'autres témoignages indiquent qu'il a, après cet incident, traité le public de "demeurés" et utilisé un couteau pour s'entailler, laissant le sang couler sur son T-Shirt.

Mais Chelsea Lauren n'en démord pas : c'était, selon elle, un acte délibéré, puisqu'il l'avait au préalable regardée et lui avait souri. "C'était clairement intentionnel", soutient-elle, envisageant de porter plainte. "J'ai mal au cou, j'ai l'arcade amochée et j'ai des nausées, a-t-elle ajouté lundi 11 décembre, après avoir quitté l'hôpital dans la matinée du dimanche, publiant trois photos du concert accréditant son récit. Josh m'a regardée, m'a souri puis m'a frappée. Plus tard, il s'est coupé le visage avec une lame. J'étais en pleurs dans la fosse et il m'a simplement regardée en souriant. Une agression quelle qu'elle soit, c'est mal, peu importe la raison. L'alcool et les drogues ne sont pas une excuse. J'étais là parce que j'en avais le droit, j'essayais juste de faire mon travail. Je ne tiens personne d'autre pour responsable que Josh."

J'ai été un gros con

Prenant avec le recul un peu plus conscience de la gravité de l'incident, Josh Homme a finalement fait acte de contrition dans un message vidéo de près de deux minutes, mis en ligne le même jour. "Je voudrais seulement présenter mes excuses à Chelsea Lauren, dit le rockeur roux, visiblement très affecté. Je n'ai aucune excuse ni aucune raison qui puisse justifier ce que j'ai fait. J'ai été un gros con, j'en suis vraiment désolé et j'espère que tu vas bien. J'ai commis un tas d'erreurs dans ma vie et hier soir, c'en était indéniablement une. Je présente mes excuses pour cela, et à toi. Je veux être quelqu'un de bien, mais je crois qu'hier soir j'ai lamentablement échoué. Ce qui veut dire que j'ai trahi ma famille et mes amis également. Je ne veux pas qu'ils puissent avoir honte ou être gênés d'être à mes côtés ou de me connaître. Alors je présente aussi mes excuses à mes partenaires et à ma mère et mon père, à ma femme, mon frère et mes enfants. Je vais devoir régler quelques trucs, je crois. Parce que le rock n' roll est une chose merveilleuse, mais c'est censé sauver et aider des gens – pas tout foutre en l'air. Alors, Chelsea Lauren, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment désolé et je comprends que tu aies à faire ce que tu dois faire, je veux juste que tu saches que je suis désolé."