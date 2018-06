Josiane Balasko : Pole-dance et look improbable pour retrouver Thierry Lhermitte

Devenue une véritable accro à Instagram, à l'instar de sa fille Marilou Berry, Josiane Balasko a trouvé son bonheur sur le réseau social où, plus proche de ses fans, elle partage son quotidien. En ce moment, l'iconique actrice des Bronzés est en train de tourner la comédie All Inclusive, une réalisation de Fabien Onteniente avec un très joli casting. Ce dernier a réussi à réunir deux ex-membres du Splendid qui se sont faits rares ensemble : Josiane Balasko et Thierry Lhermitte.

Le 2 juin, elle immortalisait ces tendres retrouvailles "40 ans après" avec une jolie photo des deux comédiens complices comme aux premières heures, alors qu'ils se trouvaient au maquillage avant les prises. Elle a posté plusieurs autres photos de tournage où on peut apercevoir l'acteur de 64 ans, dont une en pleine action où l'on peut voir celle qui se surnomme Lulu dans son costume de jeu. Et quel accoutrement... Parce qu'apparemment, Josiane Balasko, 68 printemps, s'est mise au pole-dance pour les besoins de ce film. Et autant dire que l'actrice du Père Noël est une ordure, symbole auto-proclamé de l'anti-sex-symbol, va surprendre dans ce registre.