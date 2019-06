Joy Esther et Andréa Condorelli : Tendres baisers en tribunes à Roland-Garros

Depuis leur rencontre il y a cinq ans, Joy Esther et Andréa Condorelli sont amoureux. Habitué de Roland-Garros, le couple semble partager une passion pour la danse, la musique mais aussi pour le tennis. Des loisirs communs et un bon match : et si c'était ça le secret d'un couple qui dure ?

Très éprise de son compagnon Andréa Condorelli, Joy Esther ne lâchait pas son amoureux. Des bisous passionnés et des câlins qui ne sont pas passés inaperçus en tribunes. Son très sexy chéri poste régulièrement des photos sur son compte Instagram. Un autre très beau spectacle à regarder (après) Roland-Garros...

