Joy Esther "franco-américaine, gay" pour une série : Son teaser sexy

Depuis la fin de la série Nos Chers Voisins (TF1) en 2017, Joy Esther se fait très rare à la télévision. Et au cinéma, on l'a simplement aperçue dans le film Les dents, pipi et au lit, sorti en salles le 28 mars 2018. Mais la jeune femme de 34 ans pourrait bien enchaîner les projets à l'étranger.

Ce mercredi 26 septembre 2018, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 8, en 2017) a révélé être au casting d'une série italienne baptisée Untraditional 2 et diffusée sur la chaîne Sky Italia. Pour les besoins de ce projet, Joy Esther s'est teint les cheveux en rouges comme elle l'a dévoilé sur le réseau social Instagram.

"En Italie on m'a proposé le rôle d'une jeune femme franco-américaine, gay, sachant parler aussi italien, pouvant gratouiller à la guitare, chanter et avoir les cheveux rouges. Pas en France. Heureuse de faire partie de cette série complètement barge et de pouvoir commencer à avoir d'autres projets en Italie et ailleurs", a-t-elle écrit dans un premier temps, en légende d'une photo sur laquelle elle embrasse sa partenaire dans la série. Joy Esther a ensuite précisé que les deux premiers épisodes étaient diffusés ce soir.