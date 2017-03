Joyce Jonathan : "C'est hyper dur d'avoir une relation amoureuse..."

En tournée dans toute la France puis en Asie pour soutenir son dernier album Une place pour moi, Joyce Jonathan n'a pas une minute pour elle. Entre showcases et soirées parisiennes, la chanteuse française est sur tous les fronts. Un emploi du temps surchargé qui n'est pas sans empiéter sur sa vie amoureuse.

Lors d'une récente interview pour nos confrères du site Paris Match, la jolie brunette de 27 ans a reconnu que sa carrière prenait parfois le pas sur sa vie sentimentale.

"Ma carrière est ma priorité. Et ça a pu empiéter sur ma vie amoureuse. C'est hyper dur d'avoir une relation, de rencontrer quelqu'un et même d'avoir des amitiés régulières. Je pourrais faire quelques concessions sur ma carrière par amour mais je ne pourrais jamais la mettre de côté", a-t-elle déclaré.

Pour autant, l'ex-compagne de Thomas Hollande ne désespère pas de retrouver l'amour, bien au contraire. "Ça arrivera quand ça arrivera. Mes plus belles histoires me sont arrivées lorsque je n'étais pas dans l'attente, que j'étais très occupée", a-t-elle ajouté. Et dieu sait qu'en ce moment, elle l'est plus que jamais ! Elle n'est donc pas à l'abri d'une belle histoire qui pointerait le bout de son nez... pour lui inspirer son prochain album, peut-être ?

Car Joyce Jonathan ne s'en cache pas : derrière chaque chanson se cache un amoureux. La belle, récemment critiquée pour son impressionnante perte de poids, a reconnu se "nourrir d'amour" au quotidien. "L'amour me motive tellement. Ça surpasse la faim, la fatigue, le temps... Je suis amoureuse tous les jours ! Comme dans mon métier, je suis très passionnée et quand j'aime quelqu'un, je me livre corps et âme", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche