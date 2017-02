Joyce Jonathan et son râteau à Kev Adams : "J'avais un mec"

Joyce Jonathan en couple avec Kev Adams, cela aurait pu arriver, sauf que le timing n'était pas bon.

En février 2016, sur le plateau de C à Vous en présence de l'intéressée, quelque peu gênée, Kev Adams révélait s'être pris un vent par l'ex de Thomas Hollande. "J'ai effectivement tenté de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre nous et je me suis pris ce que l'on appelle un bash. Donc voilà, je le dis aujourd'hui : je me suis pris un vent par Joyce Jonathan", avait révélé l'humoriste et comédien de 25 ans, prochainement à l'affiche de Gangsterdam.

Un an plus tard, Joyce Jonathan revient sur cet épisode, livrant de nouveaux détails à l'ex-Miss France Malika Ménard au cours d'une interview réalisée pour Télé Loisirs.fr. Y a-t-il réellement eu râteau ou pas ? "Pas vraiment", si l'on en croit la chanteuse de 27 ans. "Il en a joué", a-t-elle indiqué, bien plus tempérée que Kev Adams.



Leur fameuse rencontre remonte à près dix ans, lorsque l'un et l'autre débutaient leur carrière. "Lui faisait ses premiers sketchs et moi, mes premiers concerts. Il avait 15 ans, j'en avais 16", s'est-elle souvenue. Sauf qu'à l'époque, Joyce Jonathan n'était déjà plus un coeur à prendre. "Moi, j'avais un mec à ce moment-là. Je l'avais un peu basé ! Il m'a couru après pendant quelques années", a-t-elle confié. Et c'est via internet que Kev Adams a tenté, en vain, de décrocher un rendez-vous avec la belle Joyce, en lui envoyant régulièrement des messages.

Ce que Joyce Jonathan omet de dire, c'est que, quelques jours après les révélations de l'humoriste dans C à Vous, elle avait quand même déclaré, sur le plateau de Touche pas à mon poste, qu'elle trouvait son ancien prétendant "charmant".

Joyce Jonathan assure qu'il n'y a aucune ambiguïté entre eux aujourd'hui. Il arrive que leurs routes se croisent, en toute amitié.