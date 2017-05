Joyce Jonathan et Isabelle Nanty : Au cabaret au côté de Patrick Sébastien

Le 17 juin prochain, France 2 proposera un nouveau numéro du Plus grand cabaret du monde. Une émission présentée par Patrick Sébastien et à laquelle de nombreuses personnalités ont participé.

Lors du tournage du programme qui a eu lieu à la Plaine Saint-Denis le 24 avril 2017, le trublion de France Télévisions a convié la comédienne Isabelle Nanty. La femme de 55 ans semblait très heureuse d'être là, surtout qu'elle a pu croiser un confrère, le cinéaste Patrice Leconte.

Des chanteurs ont également été invités à l'instar de Daniel Lavoie, Annie Philippe et Joyce Jonathan. Les animatrices Cécile de Ménibus, Louise Ekland et Natacha Polony étaient aussi présentes. Sans oublier Pierre Bonte, Willy Rovelli et le sportif Thierry Omeyer.

Tous ont assisté à des numéros hors du commun comme celui des trapézistes Sarah Togni et Adriana, du magicien Julien Cross, Magie Ecran ou encore à celui des acrobates à deux roues BMX Freestyle.

Il y a quelques semaines, Patrick Sébastien a évoqué son autre émission phare de France 2, Les Années bonheur. Alors qu'il était dit qu'elle serait arrêtée en septembre, le présentateur a précisé : "Il était question de supprimer l'émission, finalement on va la raréfier. Il n'y aura que deux 'spéciales' des Années bonheur pour me laisser du temps." Et a annoncé une grande nouvelle !

Retrouvez ce numéro du Plus grand cabaret du monde à La Plaine Saint-Denis, le 17 juin 2017 en prime sur France 2.