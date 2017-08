Joyce Jonathan, sa soeur et les garçons : "Nous ne sommes pas en concurrence..."

Actuellement en pleine promotion de Je ne veux pas de toi, troisième extrait d'Une place pour moi, son dernier album, Joyce Jonathan fait une apparition cette semaine dans les pages de Gala. Apparition seulement car c'est l'une de ses deux grandes soeurs, Sarah, qui nous parle d'elle pour la rubrique estivale du magazine, "Un air de famille".

Pour qui a des frères et soeurs, les confessions de Sarah et de Joyce auront un air de déjà vu : "Enfants, on se faisait des câlins, mais on pouvait se battre aussi. Une fois, raconte la chanteuse, elle a failli me casser le bras." Plus tard, Sarah a aidé Joyce au lancement de sa carrière, sur le label participatif My Major Company, en dirigeant une série de photos. On lui doit aussi le clip d'une reprise de Sexy Bitch de David Guetta et Akon par Joyce Jonathan, publié il y a huit ans déjà. Sarah conseille toujours un peu sa petite soeur aujourd'hui.