Joyce Jonathan : Topless, elle est déjà en été !

Après une longue escapade en Asie, où elle cartonne depuis plusieurs années, la chanteuse Joyce Jonathan a regagné Paris. Profitant du soleil qui règne sur la capitale, la jeune femme s'est offert du bon temps...

Contre la chaleur, rien de plus efficace que de s'habiller léger. Mais, pour Joyce Jonathan, c'est visiblement insuffisant. Lundi 12 juin, la chanteuse a posté sur son compte Instagram un selfie d'elle topless, la poitrine cachée par un bras. Amusée, elle a commenté sa photo. "Explosion capillaire. Hormones en expression. C'est l'été", a-t-elle écrit. Même si la saison estivale ne commence officiellement que le 21 juin, la star, plusieurs fois pointée du doigt pour sa taille très fine, est déjà prête et a d'ores et déjà commencé à travailler son bronzage. On la comprend !