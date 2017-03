Julia Paredes harcelée à l'hôpital après son accouchement : Elle porte plainte !

Grosse Frayeur pour Julia Paredes.

Depuis le début de sa grossesse, l'ex-candidate des Anges partage tout avec ses fans sur les réseaux sociaux. Aussi ont-ils appris qu'elle avait accueilli sa petite Luna le 1er mars dernier et que l'accouchement n'avait pas été des plus simples. Si les plus bienveillants se sont contentés de la féliciter, d'autres sont allés beaucoup plus loin... en tentant de s'introduire dans sa chambre. Probablement dans le but de prendre une photo de son bébé.

"Aux trois c*nnards qui sont rentrés dans ma chambre d'hôpital puisque apparemment vous regardez mes snaps, respectez la vie des gens. Et allez refaire votre éducation. Juste honteux de faire une chose pareille", a écrit la jeune maman. Et de préciser que l'affaire n'en resterait pas là : "Sachez juste que l'hôpital s'est renseigné, que l'on sait qui c'est et que je porte plainte pour violation de vie privée. Pauvres m*rdes."

Depuis, Julia Paredes a fait son retour dans son nid douillet avec sa fille. Elle a d'ailleurs dévoilé quelques clichés de sa nouvelle vie sur Instagram et Snapchat. De quoi enchanter ses fans.