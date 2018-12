Julia Roberts: Dans la peau (et les seins) d'une Kardashian pour gagner des fans

Julia Roberts se souviendra longtemps de son dernier passage sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres. Vendredi 30 novembre 2018, l'actrice hollywoodienne était l'invitée du talk-show de l'animatrice pour faire la promotion de sa mini-série Homecoming. D'humeur moqueuse, Ellen DeGeneres a alors signifié à son amie qu'elle allait lui prodiguer des conseils pour obtenir plus de followers sur sa page Instagram. "Tu as rejoint Instagram il y a peu, tu as 3 millions d'abonnés. J'en ai 60 millions !", a-t-elle commencé par lancer. Julia Roberts a rejoint le réseau social en juin dernier.

L'épouse de Portia de Rossi a alors conseillé à la comédienne de 51 ans de prendre la pose devant les images d'une plage de sable fin... avant de lui faire revêtir une gigantesque poitrine en plastique. "Les Kardashian sont très populaires sur les réseaux sociaux !", a justifié Ellen. Hilare, Julia Roberts s'est exécutée non sans gêne, assurant qu'elle était très "embarrassée". Il y avait de quoi, même si la boutade était très bonne...

Pour mieux enfoncer le clou, Ellen DeGeneres a également fait appel à Martha Stewart, qui a rejoint Julia Roberts sur le plateau avec une tarte. "La nourriture fait un carton sur les réseaux sociaux", a glissé Ellen. Puis l'actrice a été surprise par l'intervention de son partenaire Dermot Mulroney, qu'elle retrouve dans Homecoming, 21 ans après leur première collaboration dans la comédie romantique Le Mariage de mon meilleur ami. Un sacré moment de télévision !