Julia Roberts en vacances en famille en Croatie, elle prend du bon temps

Prendre un peu de repos avant de démarrer une tournée promotionnelle intense, il n'y a rien de mieux pour arriver fraîche et reposée sur les différents tapis rouges. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire l'incontournable Julia Roberts. La star d'Erin Brockovich et Coup de foudre à Notting Hill a en effet décider de poser ses valises à Split, en Croatie, accompagnée de toute sa petite famille (et sans doute de deux ou trois nounous pour pouvoir faire la grasse matinée).

Comme on peut le voir sur les photos de notre diaporama, quand la Pretty Woman est en vacances il n'y a qu'un seul mot d'ordre, Farniente. Confortablement installée sur son transat, la jolie star se repose un peu, tout en surveillant en même temps ses trois enfants, les jumeaux Hazel et Finn (12 ans) et Henry (10 ans), bien trop occupés à batifoler dans l'eau avec leur papa, Daniel Moder.

Si la BFF de Paul Pogba est très secrète en ce qui concerne ses enfants, elle avait néanmoins fait une exception en avril dernier dans le magazine américain People : "Ils ont tous un sens de l'humour très fort. Ils ont tous une sorte de style d'humour différent, mais je pense qu'ils sont tous très drôles, et j'espère vraiment qu'ils ont hérité ça de moi parce que c'est ce que je dis à tout le monde", avait-elle déclaré.

Elle a en tout cas bien raison de se reposer un peu avant une fin d'année qui s'annonce intense avec la promotion de son prochain film, Wonder, attendu sur nos écrans le 20 décembre prochain. Wonder retrace l'histoire d'August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché de se rendre normalement à l'école, jusqu'à sa rentrée au CM2. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d'esprit.