Julia Stiles : Enceinte de huit mois, l'actrice s'est mariée !

2017 restera à jamais une année inoubliable pour Julia Stiles. Alors que l'actrice américaine de 36 ans révélée par son rôle de Kat Stratford dans Dix Bonnes Raisons de te larguer et Save the Last Dance donnera naissance à son premier enfant dans quelques semaines, elle s'est unie au père de son bébé en toute discrétion.

Celle qui a incarné l'agent de la CIA Nicky Parsons dans la série de films Jason Bourne et que m'on a vue dans la cinquième saison de Dexter a annoncé l'heureuse nouvelle sur sa page Instagram le 26 septembre. La future maman a publié une photo de son ventre arrondi, dans une robe en dentelle blanche, sa main et celle de son mari, Peston J. Cook, toutes deux parées d'une alliance et posées en communion sur son baby bump. L'agent de Julia Stiles a confirmé l'information auprès des médias américains, précisant que la cérémonie s'était déroulée sur une plage de Seattle le week-end de la fête du Travail (le 4 septembre aux États-Unis), en présence de deux amis seulement.