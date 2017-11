Julia Stiles maman depuis un mois : Le prénom très original de son bébé

Julia Stiles fait partie de celles qui préfèrent prendre leur temps avant de partager une heureuse nouvelle. Un mois après avoir accouché à New York, Julia Stiles a annoncé au monde entier la naissance de son premier enfant sur Instagram. Ainsi, l'actrice américaine de 36 ans a publié la première photo de son bébé, ses petits doigts tenant le pouce de sa maman.

Il s'agit d'un garçon pour la star révélée par son rôle de Kat Stratford dans Dix Bonnes Raisons de te larguer et Save the Last Dance et son époux Peston J. Cook. Sur un petit nuage, les jeunes parents ont choisi un prénom peu commun pour leur bébé. "Strummer Newcomb Cook est né le 20 octobre 2017", indique Julia Stiles dans son message. Celle qui a incarné l'agent de la CIA Nicky Parsons dans la série de films Jason Bourne et que l'on a vue dans la cinquième saison de Dexter en profite pour saluer le professionnalisme du personnel de l'hôpital Mount Sinai, situé à proximité de la cinquième avenue et de Central Park. "Remerciements éternels aux extraordinaires docteurs, infirmières, et à l'équipe du Mount Sinai d'avoir aidé à apporter cette joie absolue dans nos vies", commente-t-elle en légende de sa photo.