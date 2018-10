Julie Depardieu, maman sans fard : "C'est très difficile d'élever des enfants"

Julie Depardieu ne ralentit pas la cadence. Après un long séjour au cinéma – marqué notamment par Crash Test Aglaé – et à la télévision avec la série Alexandra Ehle, la fille de notre Gégé national est de retour sur les planches du Théâtre de Paris avec la pièce Fric-Frac. L'occasion pour elle de faire un peu de promotion et d'évoquer son quotidien, entre ses obligations professionnelles et sa vie de famille, elle qui est maman de deux enfants, Billy (7 ans) et Alfred (6 ans et demi). C'est au magazine Nous deux qu'elle a accordé ses tendres confessions de maman, avec une touchante sincérité doublée d'une humilité évidente.

"C'est très difficile d'élever des enfants, assure-t-elle sans détour. S'il y avait un mode d'emploi, ça se saurait ! Ils sont encore jeunes et on dit 'petits enfants, petits problèmes'." La mère de famille de 45 ans, qui se dit "très investie" au quotidien ne cache pas ses failles, comme lors de la rentrée, où elle a "l'impression de [se] noyer dans un verre d'eau". "Avec Philippe, nous essayons d'être des vrais parents, avec des vraies valeurs, pas des copains", précise Julie Depardieu, dont le grain de folie peut vite disparaître au profit d'une certaine rigueur. "Nous ne voulons pas en faire des enfants qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont", conclut celle qui partage la vie du déjanté chanteur et acteur Philippe Katerine depuis plus de huit ans. À son sujet, Julie a d'ailleurs fait une petite révélation : "C'est Arielle Dombasle qui nous a réunis. Elle a été notre ange", confie-t-elle.

