Julie Gayet a mis de côté le théâtre vingt ans pour élever ses deux garçons

Julie Gayet a plusieurs casquettes : celle d'actrice de cinéma, lumineuse dans Clara et moi et déterminée dans Quai d'Orsay ; celle de productrice audacieuse avec des films tels que Grave et aussi celle de compagne de François Hollande. Mais ce n'est à aucun de ces trois statuts qu'elle doit sa présence aujourd'hui dans les journaux. Cette fois, c'est en tant que comédienne de théâtre qu'elle fait l'actualité. À force d'attendre le bon moment et le bon projet, voilà vingt ans qu'elle n'était pas montée sur scène. C'est Rabbit Hole de David Lindsay – mise en scène par Claudia Stavisky, adaptée pour le grand écran en 2010 avec Nicole Kidman dans le premier rôle – qui l'a fait remonter sur les planches. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour revenir au théâtre ?

Dans Le Parisien, Julie Gayet explique son lien avec la scène : "C'est ma formation, je viens de là et j'ai toujours eu envie de faire du théâtre, mais le cinéma a surgi dans ma vie avec Agnès Varda qui m'a fait plonger dans le monde des auteurs. Ensuite, on reporte sans arrêt l'échéance, parce que c'est un trac terrible." Le quotidien précise ensuite que l'artiste, devenue maman, a mis de côté la scène pour élever ses enfants, nés des sa relation avec le scénariste Santiago Amigorena : Tadéo (18 ans) et Ezéchiel (17 ans). Maintenant qu'ils la dépassent d'une tête, elle peut dégager du temps plus facilement : "Quand ils étaient petits, je ne voulais pas faire de théâtre pour être disponible pour eux le soir, c'était un choix. Après toutes ces années, ça devient difficile de revenir."