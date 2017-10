Julie Gayet : Philae se la coule douce quand sa maîtresse joue sur scène !

La comédienne est actuellement à Lyon pour les représentations, au théâtre des Célestins, de Rabbit Hole, Univers parallèles, de David Lindsay-Abaire. Julie Gayet est dirigée par Claudia Stavisky au côté de Patrick Catalifo, Lolita Chammah (fille d'Isabelle Huppert), Nanou Garcia et Renan Prévot. Julie tient le rôle d'une mère dont le couple fait face à la mort accidentelle de son fils. Un rôle tenu au cinéma par Nicole Kidman, en 2011, dans l'adaptation signée du réalisateur John Cameron Mitchell.

Selon nos informations, la comédienne a loué un appartement non loin du théâtre et les habitants du quartier la croisent très régulièrement en compagnie de Philae dont elle semble s'occuper pendant qu'elle est à l'affiche. Le défilé de voitures noires, quand François Hollande rend visite à Julie, intrigue les riverains mais, pour autant, le couple fait preuve d'une immense discrétion. Les représentations de Rabbit Hole ont débuté le 13 septembre et se poursuivront jusqu'au 8 octobre. Ce 2 octobre, la comédienne a assisté à Paris au défilé Hermès.

Fin août, avant de se rendre à Lyon, Julie Gayet était l'invitée de C à vous sur France 5. On y apprenait, outre qu'elle avait un trac fou pour sa pièce, depuis bien reçue par la presse, que la chienne Philae avait accouché de dix petits chiots qui ont tous trouvé un foyer. Celle qui est également une productrice accomplie évoquait le départ de son compagnon de l'Élysée et ce que cela changeait dans sa propre vie. Spoiler alert ! Rien : "Ça ne va rien changer. Peut-être pour vous, à vos yeux, mais pas pour moi. Je continue mon métier. Oui, alors pour Philae, ça va changer beaucoup justement, s'était amusée l'actrice. Mais pour moi, non."