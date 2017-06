Isabelle Huppert et sa fille Lolita Chammah, de nouveau réunies, font Barrage

Quand Isabelle Huppert et son aînée Lolita Chammah ont tourné ensemble dans la comédie Copacabana, elles jouaient un tandem mère-fille aux caractères opposés. C'est la même rengaine avec leur nouveau film, Barrage, dont le ton n'est plus comique et dans lequel les rôles sont inversées : la sage Lolita incarne cette fois une femme qui a fui ses responsabilités de maman, laissant sa mère élever sa fille. Un personnage loin de la femme qu'elle est puisqu'elle est l'heureuse maman d'un petit garçon, Gabriel, 4 ans. Les deux talentueuses actrices, aux belles chevelures rousses et à la frange identiques, assurent désormais la présentation de ce long métrage de Laura Schroeder. À leurs côtés, la jeune Thémis Pauwels, révélation de ce drame familial.

L'histoire : Catherine, jeune femme de 30 ans, revient s'installer au Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu'elle avait confiée à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba, est froide et distante avec cette étrangère qui réapparaît dans sa vie et résiste farouchement à ses tentatives de rapprochement. Un jour, alors qu'Élisabeth a enfin permis à Catherine de passer quelques heures avec sa fille, Alba se blesse au bras. Catherine, craignant la réaction d'Élisabeth, décide de prendre son destin en main. Elle enlève Alba et l'emmène au chalet familial au bord du lac de la Haute-Sûre, dans l'idée de l'arracher à l'influence d'Élisabeth et de s'offrir un peu de temps avec elle seule. Commence alors un voyage insolite, une plongée dans un monde déroutant à laquelle aucune des deux n'était préparée.

Barrage, en salles le 19 juillet