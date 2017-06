Julie Gayet pousse la chansonnette pour ses "Noces" : "C'est une catastrophe"

Après avoir lancé en grande pompe la 17e édition de l'Opéra en plein air le 16 juin dans le parc de Sceaux, Julie Gayet poursuit sa tournée estivale. L'actrice et productrice endosse le rôle de metteur en scène et revisite Les Noces de Figaro. Un classique qui la mènera prochainement du côté de Neubourg, au Champ de Bataille, le samedi 24 juin à 21h.

Avant ce deuxième spectacle, Julie Gayet a fait l'objet d'un reportage diffusé sur CNEWS, dans lequel il est question de son travail (six mois de préparation) mais aussi de son amour pour le chant lyrique. Et pas farouche, la pétillante blonde a poussé la chansonnette au micro de la chaîne d'information. Une douce voix qui n'a pas laissé le plateau insensible. Un journaliste qualifiant même de "joli" le timbre de la comédienne. "Ce n'est pas possible, c'est une catastrophe, une vraie crécelle", a rétorqué Julie Gayet avec beaucoup d'autodérision.

Puis, elle a fait quelques confidences : "C'est en chantant de l'opéra et en chantant cet air de Barberine, qui est dans les Noces de Figaro, que j'ai eu envie de jouer plus, de pleurer, de pouvoir crier, de pouvoir jouer, et donc de commencer le théâtre."

Les représentations des Noces de Figaro sont prévues à Vincennes le 30 juin, à Carcassonne le 13 juillet, à Haroué les 1er et 2 septembre et enfin trois spectacles seront donnés dans la Cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides les 7, 8 et 9 septembre.