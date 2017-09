Julie (L'amour est dans le pré 2017) : Elle se méfiait de Jean-Michel...

Lundi 4 septembre, dans un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2017, Julie a pas mal agacé les téléspectateurs. Alors qu'elle était en week-end chez son prétendant Jean-Michel, elle n'a pas hésité à lui dire qu'elle était encore en contact avec un autre prétendant. Et, face à la caméra, elle n'a pas cessé de le critiquer. Lors d'une entretien avec Télé 7 Jours, la jeune femme de 33 ans a tenu à s'expliquer sur cette relation compliquée.

Julie ne se défile pas et assume. Oui, le problème vient d'elle. Elle a toujours rêvé de vivre un conte de fées et ses histoires d'amour passées ont souvent rimé avec désastre. La blonde est donc méfiante et avoue avoir eu du mal à faire confiance à Jean-Michel. "Au début, toutes ces petites attentions m'ont un peu effrayée. Sûrement parce que je n'avais jamais connu cela auparavant", lâche-t-elle. Mais, comme on l'apprend grâce au magazine, elle a accepté de passer avec lui un week-end en amoureux à Rome. "J'y voyais là le cadre rêvé pour me rapprocher de lui", commente-t-elle simplement.

Et quelque chose nous dit qu'entre eux, ça a plutôt collé. En effet, lorsque le journaliste demande à Julie si l'aventure ADP a changé quelque chose dans sa vie, elle répond : "Oui, ça m'a permis d'avancer. Je me suis remise en question et, aujourd'hui, j'ai davantage confiance en moi. J'ai aussi compris que le grand amour ne commence pas forcément sur un coup de foudre."

Alors, entre Julie et Jean-Michel, l'histoire d'amour est-elle devenue sérieuse ? Réponse dans les prochains épisodes de L'amour est dans le pré 2017.