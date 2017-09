L'amour est dans le pré 2017 : Patrice n'est plus vierge, Julie doute, accident

Lundi 4 septembre, M6 diffusait deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017. Patrice, Jean-Marc, Julie et Raphaël ont choisi avec qui ils souhaitaient poursuivre leur aventure et ont, pour certains, passé quelques jours romantiques chez leur moitié.

Patrice a sauté le pas !

L'éleveur de vaches laitières, toujours vierge à 52 ans, a préféré Nathalie à Marie. Enfin seul, le duo profite d'une journée ensoleillée pour se rendre au zoo. Une sortie romantique puisque Patrice a organisé un déjeuner cinq étoiles au milieu des animaux. Une attention qui fait fondre sa belle en larmes. Nathalie n'a en effet pas l'habitude que l'on s'occupe si bien d'elle. Et la brune le lui rend bien car, le soir venu, elle passe la nuit avec Patrice. Comme l'éleveur n'a jamais eu de rapports sexuels, les amoureux y vont "tranquillement mais sûrement". Pour ce premier grand moment d'intimité, ils se sont donc contentés de s'enlacer tendrement en attendant de tomber dans les bras de Morphée.

Quelques jours plus tard, c'est chez Nathalie que l'on retrouve Patrice. S'il avoue face caméra avoir du mal à s'ouvrir face à sa dulcinée, le candidat espère que ces retrouvailles lui permettront d'avancer. L'éleveur rencontre la famille et les proches de sa prétendante et se montre extrêmement à l'aise avec eux. Il ose même s'envoyer en l'air avec Nathalie face à leurs amis... grâce à une tyrolienne ! Et en ce qui concerne les vrais rapprochements physiques ? Comme il le confie lui-même, Patrice et Nathalie ont bel et bien fait l'amour ensemble mais il culpabilise "car il n'en avait pas le désir au moment de le faire".

Jean-Marc s'investit

La rivalité farouche entre Yvelise et Françoise prend fin puisque le viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans a pris sa décision. Il annonce à la première qu'il préfère la seconde, plus douce et moins autoritaire. Yvelise digère l'information avec froideur. Quant à Françoise ? Avant d'apprendre qu'elle est l'heureuse élue, il lui arrive un terrible accident. Alors qu'elle marche dans les vignes auprès de Jean-Marc, elle trébuche et se prend un fil de fer en plein visage. Résultat : une éraflure énorme allant du sourcil jusqu'à la paupière inférieure. Heureusement, son oeil a été épargné !

Trois semaines plus tard, Jean-Marc retrouve Françoise dans sa région, dans un mobil-home qu'elle a loué. Entre eux, les retrouvailles sont un peu froides mais après une soirée en amoureux et une nuit synonyme de rapprochements, tout bascule. Jean-Marc, amoureux, propose même à Françoise de venir s'installer chez lui.

Julie fait machine arrière

La jeune femme et Jean-Michel forment désormais un couple et comme on l'apprend grâce à la très curieuse maman de la blonde, le duo s'est même rapproché physiquement au petit matin. Heureuse auprès de son homme, Julie le retrouve chez lui à Marseille.

Si elle est très câline avec lui, la cavalière semble en réalité vouloir faire machine arrière. Lors d'un déjeuner au restaurant, elle ne cache d'ailleurs pas qu'elle reçoit des SMS d'un homme qui lui avait écrit chez elle. Si Jean-François estime que c'est un manque de respect envers lui, il n'ose lui faire de plus de reproches. Et alors qu'il continue d'être aux petits soins pour Julie, il se prend (dans son dos) une pluie de reproches de la part de la candidate. Elle le trouve trop jaloux (en même temps, il y a de quoi !), estime qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire et qu'il ne communique pas assez... Alors qu'ils avaient fait des projets de vie à deux, Julie revient même sur cette idée. Un coup dur pour le brun. Ils se quittent néanmoins comme s'ils étaient encore en couple. Partiront-ils ensemble en week-end ? La réponse dans un prochain épisode...

Raphaël fait une confidence

Au matin du cinquième jour, Sarah préfère quitter le marin d'eau douce et sa rivale Marie-Laure puisqu'ils forment désormais un couple. Mais, durant un déjeuner, une confidence étrange de Raphaël refroidit un peu sa conquête. Il lui annonce qu'il a eu une relation compliquée "qui s'est prolongée encore récemment" et lui promet d'être désormais clair avec elle. "À partir de maintenant, c'est toi", lui lance-t-il pour la rassurer. De son côté, elle lui fait clairement comprendre qu'elle est une femme entière. Les points ont donc été mis sur les "i".

La suite des aventures de nos agriculteurs dans un prochain épisode.