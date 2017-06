Julie Ricci dévoile son corps de rêve au côté de son chéri Pierre-Jean !

En vacances à Punta Cana avec son chéri Pierre-Jean Cabrieres, Julie Ricci n'en finit plus de faire grimper la température. En effet, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, la jolie brune aux yeux bleus a partagé quelques photos d'elle. Dessus, elle apparaît ultrasexy en bikini, entre autres.

Mercredi 28 juin, Julie Ricci a posté un nouveau cliché sur Instagram. Cette fois-ci, l'ex-candidate de Secret Story 4 prend la pose au milieu d'une eau turquoise, au côté de son chéri, le youtubeur et coach sportif Pierre-Jean Cabrieres. Une photo qui a, comme en témoignent les commentaires, conquis les internautes. "Très beau couple", "Vous êtes magnifiques", "Oh les corps de rêve", ont-ils lâché.

Aujourd'hui heureuse et épanouie, Julie Ricci, devenue youtubeuse, a définitivement tiré un trait sur la télé-réalité. "À chaque fois, les producteurs me font passer pour une garce. J'en ai marre de jouer la fille sulfureuse et de draguer des candidats alors que je suis en couple", avait-elle alors expliqué lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Public.