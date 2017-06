Julie Ricci amoureuse, fini la télé-réalité ! "On me fait passer pour une garce"

Julie Ricci est amoureuse de son chéri le youtubeur Pierre-Jean Cabriere. Pour lui, la bombe révélée par Secret Story 4 sur TF1 en 2010 décline toutes les propositions d'émissions de de télé-réalité qui lui sont faites... Il faut dire que la jolie trentenaire sait trop ce qu'on attend d'elle sur ces tournages !

"Depuis ma rencontre avec PJ, j'ai tout mis entre parenthèses. J'ai pourtant été contactée par toutes les boîtes de production et je fais l'objet de relances toutes les semaines ! On m'a proposé Moundir et les apprentis aventuriers, Les Anges, Les Marseillais VS Le reste du monde mais je décline toutes les offres car je ne les sens pas", a commencé à expliquer celle qui avait roucoulé avec Loïc dans Secret Story 9 en 2015 sur NT1.

Et Julie, qui a lancé sa propre chaîne YouTube en début d'année, de poursuivre : "À chaque fois, les producteurs me font passer pour une garce. J'en ai marre de jouer la fille sulfureuse et de draguer des candidats alors que je suis en couple. Je tiens à mon mec et je n'ai pas l'intention de mettre cette relation en péril. Je préfère m'abstenir d'intégrer quelque programme que ce soit pour le moment."

Pour finir, concernant les coulisses de sa rencontre avec "PJ", Julie a expliqué : "Cela s'est passé il y a cinq mois grâce à Instagram ! Pierre-Jean m'a proposé quelques conseils sportifs dans un premier temps. Puis il m'a invitée au restaurant. Et, assez rapidement, une relation plus intime est née entre nous. Ne m'en demandez pas plus, je garde le reste privé !"

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.