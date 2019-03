Julie Ricci et son bébé renversés par une voiture : La jeune maman hospitalisée

Julie Ricci ne s'attendait pas à vivre un tel moment difficile ! Jeudi 28 février 2019, la jeune maman a été victime d'un accident grave. Alors qu'elle se promenait avec son adorable fils, Gianni (né le 28 septembre dernier), la belle brune révélée dans Secret Story 4 (TF1) a été percutée puis renversée par une voiture. Très choquée, Julie Ricci a tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux.

Malgré ses douleurs, Julie Ricci a donné de ses nouvelles via Instagram Stories le 1er mars 2019. Si elle affirme que Gianni se porte bien et n'a rien eu, la femme de Pierre-Jean Cabrières annonce avec émotion qu'elle a été hospitalisée suite à une fracture ouverte du talon. "À l'hôpital je me suis faite renverser par une voiture avec bébé Gianni dans mes bras. Le petit va bien, il est tombé sur moi. Pour ma part, j'ai une fracture ouverte du talon. Je me suis faite opérer ce matin et la semaine prochaine, ils m'opèrent pour me mettre des vis. J'ai d'autres douleurs, mais la fracture c'est la pire. Deux mois sans marcher puis ensuite rééducation", a-t-elle écrit en légende d'une photo où on la retrouve allongée sur son lit d'hôpital vêtue d'une blouse médicale.

Fort heureusement, Julie Ricci a pu compter sur sa famille et sur son mari qui lui ont rendu visite : "Ma famille m'a tenu compagnie cet après-midi. Là, je vais me reposer, je ne réalise pas trop. Je suis encore sous le choc un peu, je ne fais que de penser à mon fils, mon mari." Mais les conséquences de son accident sont bien là et l'ancienne star de la télé-réalité devra faire face à certaines épreuves dès son retour à son domicile. "Demain, retour à la maison ! Je ne pourrais pas me lever pour le biberon de nuit avec mes béquilles, ni pousser la poussette. C'est un peu frustrant de rester immobilisée. Je me sens triste", a-t-elle conclu.

De notre côté, on souhaite un très bon rétablissement à Julie Ricci.